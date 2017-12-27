Zenginler, servetine servet kattı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016'da 4.4 trilyon dolar olan serveti dün itibarıyla (26 Aralık 2017) yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı.
Dünyadaki en zengin 500 kişi 2017'de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016'da 4.4 trilyon dolar olan serveti dün itibarıyla (26 Aralık 2017) yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı.
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