Zenginler, servetine servet kattı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34.2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99.6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft'un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates'in unvanını elinden aldı.