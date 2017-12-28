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    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı

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    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    • Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    © Fotoğraf: DHA
    Personel durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi.

    Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bir personel, tuvaletlerden birinde sahipsiz yavru köpek buldu.

    Yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti.

    Etiketler:
    Köpek, Atatürk Havalimanı, Türkiye
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