Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı

Yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bir personel, tuvaletlerden birinde sahipsiz yavru köpek buldu.
Yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti.
Çin'in kuzeydoğusu ile Rusya’nın Primorskiy bölgesini kapsayan Mançurya bölgesinde 14. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması’nın finali gerçekleşti. Rusya, Çin ve Moğolistan’dan toplam olarak 60 güzelin katıldığı yarışmada birinciliği İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Hulunbuyir kentinden üniversite öğrencisi Sı Bin kazandı.
Dünyaca ünlü İngiliz moda dergisi Vogue, 2017 yılının en stil sahibi ünlüleri listesini yayınladı. Pek çok ülkede farklı dillerde yayın yapan derginin hazırladığı sıralamada 2017 yılında tüm dünyanın konuştuğu ve tarzıyla adından en çok söz ettiren ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller yer aldı.
Dünyadaki en zengin 500 kişi 2017'de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.
MXD isimli sanat grubu, 2046 yılında Rusya’da yaşamın nasıl olabileceği sorusundan yola çıkarak yeni bir fotoğraf projesine imza attı.
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