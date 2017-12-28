İsrail Hava Kuvvetleri pilotları için düzenlenen mezuniyet töreninden kareler

Tören kapsamında yapılan hava gösterisine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçakları ve taaruz helikopterleri katıldı.
Sputnik, askeri pilotların mezuniyet töreninden görüntüleri derledi.
İsrail'in Negev Çölü'ndeki Hatzerim Hava Üssü'nde İsrail Hava Kuvvetleri’nde eğitimini tamamlayan pilotlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
Tören kapsamında yapılan hava gösterisine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçakları ve taaruz helikopterleri katıldı.
Sputnik, askeri pilotların mezuniyet töreninden görüntüleri derledi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Irak ordusunun yürüttüğü Musul operasyonu sırasında şehrin yüzde 90’ı yerle bir edildi.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bir personel, tuvaletlerden birinde sahipsiz yavru köpek buldu.
Çin'in kuzeydoğusu ile Rusya’nın Primorskiy bölgesini kapsayan Mançurya bölgesinde 14. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması’nın finali gerçekleşti. Rusya, Çin ve Moğolistan’dan toplam olarak 60 güzelin katıldığı yarışmada birinciliği İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Hulunbuyir kentinden üniversite öğrencisi Sı Bin kazandı.
Dünyaca ünlü İngiliz moda dergisi Vogue, 2017 yılının en stil sahibi ünlüleri listesini yayınladı. Pek çok ülkede farklı dillerde yayın yapan derginin hazırladığı sıralamada 2017 yılında tüm dünyanın konuştuğu ve tarzıyla adından en çok söz ettiren ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller yer aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)