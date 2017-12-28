İsrail Hava Kuvvetleri pilotları için düzenlenen mezuniyet töreninden kareler

Dünyaca ünlü İngiliz moda dergisi Vogue, 2017 yılının en stil sahibi ünlüleri listesini yayınladı. Pek çok ülkede farklı dillerde yayın yapan derginin hazırladığı sıralamada 2017 yılında tüm dünyanın konuştuğu ve tarzıyla adından en çok söz ettiren ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller yer aldı.