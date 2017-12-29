New York'ta son 25 yılın en ölümcül yangını: 12 kişi yaşamını yitirdi

New York'un Bronx mahallesindeki apartmanda çıkan yangın 12 kişinin ölmesine yol açtı. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio 'kentte son 25 yılda gördüğümüz en kötü yangın trajedisi' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.
İsrail'in Negev Çölü'ndeki Hatzerim Hava Üssü'nde İsrail Hava Kuvvetleri’nde eğitimini tamamlayan pilotlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Irak ordusunun yürüttüğü Musul operasyonu sırasında şehrin yüzde 90’ı yerle bir edildi.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bir personel, tuvaletlerden birinde sahipsiz yavru köpek buldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)