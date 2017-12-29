Moskova’da yılbaşı havası estiren Kar kızları geçit töreninden renkli kareler

Tverskaya Caddesi’nde başlayan tören, Noel Baba kostümlü orkestranın eşliğinde yürüyerek Tverskaya Meydanı’na ulaştı. Sputnik, onlarca kişinin katıldığı ve başkentte yılbaşı havası estiren yürüyüşten görüntüler derledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kar kızları (Sneguroçka’lar) geçit töreni düzenlendi.
Tverskaya Caddesi’nde başlayan tören, Noel Baba kostümlü orkestranın eşliğinde yürüyerek Tverskaya Meydanı’na ulaştı. Sputnik, onlarca kişinin katıldığı ve başkentte yılbaşı havası estiren yürüyüşten görüntüler derledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.
New York'un Bronx mahallesindeki apartmanda çıkan yangın 12 kişinin ölmesine yol açtı. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio 'kentte son 25 yılda gördüğümüz en kötü yangın trajedisi' ifadelerini kullandı.
İsrail'in Negev Çölü'ndeki Hatzerim Hava Üssü'nde İsrail Hava Kuvvetleri’nde eğitimini tamamlayan pilotlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Irak ordusunun yürüttüğü Musul operasyonu sırasında şehrin yüzde 90’ı yerle bir edildi.
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