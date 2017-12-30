'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan ve İstanbul'a giden 'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' unvanlı Deepsea Metro-2, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Kuzey Kore'de bir ay önce 29 Kasım’da gerçekleştirilen 'Hwasong-15' adlı kıtalararası balistik füze denemesi şerefine yeni posta pulları basıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kar kızları (Sneguroçka’lar) geçit töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.
New York'un Bronx mahallesindeki apartmanda çıkan yangın 12 kişinin ölmesine yol açtı. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio 'kentte son 25 yılda gördüğümüz en kötü yangın trajedisi' ifadelerini kullandı.
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