Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

IŞİD tarafından geçen yılbaşı gecesi, eğlence merkezi Reina'ya yönelik saldırıda yaşamını yitirenler anıldı. Saldırının yapıldığı eğlence merkezinin önünde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Kanada, Avusturya, Mısır ve Filistin başkonsoloslukları ve yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler için hazırlanan platforma çelenk ve karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Geçen yılbaşı gecesi yaşanan saldırıda 39 kişi ölmüş, 79 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.