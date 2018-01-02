'Süper Ay'ın özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.
Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu 'Süper Ay' İstanbul semalarında kendini gösterdi.
'Süper Ay'ın özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.
Terör örgütü IŞİD tarafından geçen yıl Reina'ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan ve İstanbul'a giden 'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' unvanlı Deepsea Metro-2, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Kuzey Kore'de bir ay önce 29 Kasım’da gerçekleştirilen 'Hwasong-15' adlı kıtalararası balistik füze denemesi şerefine yeni posta pulları basıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kar kızları (Sneguroçka’lar) geçit töreni düzenlendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)