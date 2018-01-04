Ruslara özgü 5 kilo verme yöntemi

Köy diyeti: Sürekli çalışan ve gıda yetersizliği çeken köylüler arasında zayıflık sıradan bir durumdu. Baharda tüm vakitlerini tarlada geçiriyor, gece gündüz çalışıyorlardı. Yanlarına da sıcaktan bozulmasın diye biraz ekmek ve ekşi sütten başka bir şey almıyorlardı. Kvas, Rus köylülerinin yanlarında götürdükleri ve en sevdiği içeceklerden biriydi. Karınlarını ise lahana, turp, kuzukulağı, yemiş ve mantarlar gibi ormanda ve tarlada yetişen, çok düşük kalorili şeylerle doyuruyorlardı. Köylüler tatlı yiyemiyordu, zira şeker çok pahalıydı. Bal da yalnızca bayramlarda veya ilaç olarak kullanılıyordu. Reçel de pek sık görülmüyordu.