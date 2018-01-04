Rus kadınlarından güzel görünmenin sırları

Sputnik, Rus kadınlarının güzel ve kaliteli bir görüntü için yararlandıkları ipuçlarını derledi.
Rus kadınlarına göre, güzellik yalnızca kendini nasıl göstereceğini bilmekten geçiyor. Ancak onlar için görüntü her zaman en önemli şey değil. Gerçek güzellik doğallık ve sağlığın birleşiminden oluşuyor.
Sputnik, Rus kadınlarının güzel ve kaliteli bir görüntü için yararlandıkları ipuçlarını derledi.
Rusya’da geçmişte zayıf olmak sağlıksızlık olarak addediliyor ve tombul olunması gerektiği düşünülüyordu. Sözgelimi Çariçe 1. Katerina, Çar Büyük Petro ile evlenmeden önce kilo almaya zorlanmıştı. Rus Misafirlere türlü yiyeceklerden bolca ikram edilen Rus yemekleri ünlüydü. Yine de Rusya’da kilo almamak için çok eskilerden kalma yöntemler var.
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Peru'nun başkenti Lima yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 48 kişi öldü.
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