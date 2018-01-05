Serena Williams, Avustralya Açık'tan çekildi

Avustralya Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyanın eski bir numarası Serena Williams, 7 defa şampiyon olduğu Avustralya Açık'tan çekildi.

Serena, şampiyonadan çekilme kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Abu Dabi'deki turnuvaya katıldıktan sonra çok yakınlaştığım halde şahsen olmak istediğim yerde değilim. Antrenörüm ve ekibim her zaman bana 'Sonuna kadar gidebilmek için hazır olduğun turnuvalara katıl' der. Rekabet edebilirim ama sadece rekabet etmek istemiyorum, bundan daha fazlasını yapmak istiyorum ve bunu yapabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Bunu söylerken her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsam da bu sene Avustralya Açık turnuvasına katılmamaya karar verdim."