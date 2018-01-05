Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
Avustralya Açık'ta 7 kez şampiyon olan Serana Williams, turnuvadan çekildiğini duyurdu.
Rus kadınlarına göre, güzellik yalnızca kendini nasıl göstereceğini bilmekten geçiyor. Ancak onlar için görüntü her zaman en önemli şey değil. Gerçek güzellik doğallık ve sağlığın birleşiminden oluşuyor.
Rusya’da geçmişte zayıf olmak sağlıksızlık olarak addediliyor ve tombul olunması gerektiği düşünülüyordu. Sözgelimi Çariçe 1. Katerina, Çar Büyük Petro ile evlenmeden önce kilo almaya zorlanmıştı. Rus Misafirlere türlü yiyeceklerden bolca ikram edilen Rus yemekleri ünlüydü. Yine de Rusya’da kilo almamak için çok eskilerden kalma yöntemler var.
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor.
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