New York JFK Havalimanı'nı su bastı

New York’ta bulunan John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanının bir bölümü kısmen tahliye edildi.
Çok amaçlı nükleer denizaltılarının hem hedeflerini etkili bir şekilde takip edip yakalamalarını, hem de beklenmedik bir durumda karşı tarafın takibinden kurtulmalarını sağlayan en can alıcı özelliklerinden biri, hızlı hareket etme özelliği.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
Avustralya Açık'ta 7 kez şampiyon olan Serana Williams, turnuvadan çekildiğini duyurdu.
Rus kadınlarına göre, güzellik yalnızca kendini nasıl göstereceğini bilmekten geçiyor. Ancak onlar için görüntü her zaman en önemli şey değil. Gerçek güzellik doğallık ve sağlığın birleşiminden oluşuyor.
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