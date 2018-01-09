Sneijder, Katar'da basına tanıtıldı: Ben seçtim

Katar'ın El-Gharafa takımı, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.
Oscar Ödülleri’ne giden yolda ilk adım sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe) Beverly Hills’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Davetlilerin neredeyse tamamının Hollywood’daki cinsel tacizleri protesto için siyah kıyafetlerle gelmesi geceye damgasını vurdu.
New York’ta bulunan John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanının bir bölümü kısmen tahliye edildi.
Çok amaçlı nükleer denizaltılarının hem hedeflerini etkili bir şekilde takip edip yakalamalarını, hem de beklenmedik bir durumda karşı tarafın takibinden kurtulmalarını sağlayan en can alıcı özelliklerinden biri, hızlı hareket etme özelliği.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
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