BAE Büyükelçiliği'nin sokağına 'Fahreddin Paşa' tabelası asıldı

Belediye meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'inin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.
Belediye meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'inin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi.
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