Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' heyecanı

Hareket New York, Berlin, Londra ve Kudüs'ün de aralarında olduğu 60'tan fazla şehre yayılmış durumda. Etkinliğe katılan dünyanın çeşitli şehirlerinden görüntüler Sputnik’in seçkisinde.
Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 17'ncisi düzenlendi.
Hareket New York, Berlin, Londra ve Kudüs'ün de aralarında olduğu 60'tan fazla şehre yayılmış durumda. Etkinliğe katılan dünyanın çeşitli şehirlerinden görüntüler Sputnik’in seçkisinde.
Japonya'da, ocak ayının ikinci pazartesi günü, yirmi yaşına gelmiş gençler için ‘Ergenlik Günü’ olarak kutlanıyor. Japonya’da 20 yaş gençler için yetişkinliğe geçiş, sorumluluk sahibi olma, oy kullanma, sigara ve içki içebilme yetkisine sahip olma anlamına geliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.
Katar'ın El-Gharafa takımı, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.
Oscar Ödülleri’ne giden yolda ilk adım sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe) Beverly Hills’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Davetlilerin neredeyse tamamının Hollywood’daki cinsel tacizleri protesto için siyah kıyafetlerle gelmesi geceye damgasını vurdu.
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