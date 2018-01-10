Dünyada ‘Rus’ olarak anılan 5 şey

‘Rus kırmızısı’: Kozmetik dünyasında ‘Rus kırmızısı’ (Russian red) diye bir tabir var. Bazı kozmetik firmaları çok koyu kırmızı ruj ve başka ürünleri için bu ismi kullanıyor. Bu tabir zaman zaman günbatımı, kan, gül ve devrim bayrakları gibi güçlü hisler uyandıran şeyler için de kullanılıyor.