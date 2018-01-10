Moskova 100 yılda nasıl değişti?

Moskova’nın 100 yıl önceki arşiv görüntüleri ile başkentin bugünkü halini yansıtan fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
Geçen 100 yılda Rusya’nın yaşadığı devrimler, savaşlar, ideoloji değişimleri ve kapsamlı yapılandırmalar başkent Moskova'nın görünümünü önemli ölçüde değiştirdi.
Moskova’nın 100 yıl önceki arşiv görüntüleri ile başkentin bugünkü halini yansıtan fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
Japonya'da, ocak ayının ikinci pazartesi günü, yirmi yaşına gelmiş gençler için ‘Ergenlik Günü’ olarak kutlanıyor. Japonya’da 20 yaş gençler için yetişkinliğe geçiş, sorumluluk sahibi olma, oy kullanma, sigara ve içki içebilme yetkisine sahip olma anlamına geliyor.
Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 17'ncisi düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.
Katar'ın El-Gharafa takımı, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.
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