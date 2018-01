Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım

Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 17'ncisi düzenlendi.