TBMM'deki 'lüks' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı odasındaki tadilata ilişkin, "Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. 'Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı' şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok" dedi.
KANAL D— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2018
CHP'li Özel: "İsmail Kahraman Meclis'i tek adam gibi yönetemez. Bu harcamalar maaşından kesilmeli" pic.twitter.com/uIw1ZL0Vyu
Kumbuzoğlu, "Yapılanın neresi lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks? Bu haberler biz bürokratları ve Meclis çalışanları üzüyor. Bizim yaptığımız, tasarruf tedbirlerine uyarak daha kullanışlı, ferah mekanlar sağlamaktır" diye konuştu.
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