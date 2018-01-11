TBMM'deki 'lüks' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in fotoğraf ve görüntülerini çekerek medyaya servis ettiği gerekçesiyle gündeme gelen, Genel Kurul'da oturumları yöneten TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin kullandığı Genel Kurul Başkanlık Divanı odası, yapılan tadilatın görüntülenebilmesi için basın mensuplarına açıldı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı odasındaki tadilata ilişkin, "Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. 'Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı' şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok" dedi.

KANAL D

CHP'li Özel: "İsmail Kahraman Meclis'i tek adam gibi yönetemez. Bu harcamalar maaşından kesilmeli" pic.twitter.com/uIw1ZL0Vyu — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2018

​Kumbuzoğlu, "Yapılanın neresi lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks? Bu haberler biz bürokratları ve Meclis çalışanları üzüyor. Bizim yaptığımız, tasarruf tedbirlerine uyarak daha kullanışlı, ferah mekanlar sağlamaktır" diye konuştu.