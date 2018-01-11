Baykal Gölü'nün görkemli kışı

Dünyanın en büyük tatlı su rezervuarı ve Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor. Ayrıca Baykal Gölü bölgesi, birbirinden farklı ama aynı coğrafyada gelişen kültürlere sahip.