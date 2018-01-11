Baykal Gölü'nün görkemli kışı

Sputnik, Baykal Gölü'nün kış görüntülerini derledi.
Dünyanın en büyük tatlı su rezervuarı ve Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor. Ayrıca Baykal Gölü bölgesi, birbirinden farklı ama aynı coğrafyada gelişen kültürlere sahip.
Sputnik, Baykal Gölü'nün kış görüntülerini derledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in fotoğraf ve görüntülerini çekerek medyaya servis ettiği gerekçesiyle gündeme gelen, Genel Kurul'da oturumları yöneten TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin kullandığı Genel Kurul Başkanlık Divanı odası, yapılan tadilatın görüntülenebilmesi için basın mensuplarına açıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında ekrana gelen Hollandalı Wilco van Herpen'in sunduğu 'Gönül Dağı' programına konuk oldu.
Geçen 100 yılda Rusya’nın yaşadığı devrimler, savaşlar, ideoloji değişimleri ve kapsamlı yapılandırmalar başkent Moskova'nın görünümünü önemli ölçüde değiştirdi.
Dünyanın dört bir yanında ‘Rus’ olarak anılan birçok şey var. Rus ruleti ve Rus salatası da bunlardan bazıları.
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