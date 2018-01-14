Trabzon Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak denize metreler kala durabildi.
Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı giriş ve çıkışlara kapattı.
Dünyanın en büyük tatlı su rezervuarı ve Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor. Ayrıca Baykal Gölü bölgesi, birbirinden farklı ama aynı coğrafyada gelişen kültürlere sahip.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in fotoğraf ve görüntülerini çekerek medyaya servis ettiği gerekçesiyle gündeme gelen, Genel Kurul'da oturumları yöneten TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin kullandığı Genel Kurul Başkanlık Divanı odası, yapılan tadilatın görüntülenebilmesi için basın mensuplarına açıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında ekrana gelen Hollandalı Wilco van Herpen'in sunduğu 'Gönül Dağı' programına konuk oldu.
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