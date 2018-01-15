İstanbul'da kar hazırlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.
İstanbul’da, meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.
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