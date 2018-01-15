Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan en korkunç saldırı uçakları

ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetine 1977’de giren A-10 saldırı uçağı ilk başarda pilotlara pek güven vermiyordu. Aynı dönemde ordunun hizmetine giren F-15 ve F-16 uçaklarına göre daha yavaş ve hantal olan A-10, dıştan çirkin göründüğü için ‘Warthog’ (Düğmeli Domuz) lakabı takıldı.



ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) böyle bir uçağın orduya gerekliliği konusunda tartışmalar sürerken A-10 saldırı uçağı, Irak’ta yapılan ‘Çöl Fırtınası’ operasyonunda 7 ayda Irak’ın 3 bine yakın zırhlı aracını tahrip ederek, tartışmalara son noktayı koydu.

