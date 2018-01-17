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    Beş asırlık gelenek: Atlar ve ateş

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    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    • İspanya Las Luminarias etkinliği
    © REUTERS/ Juan Medina
    Evcil hayvanların koruyucusu kabul edilen azizin anısına 'Aziz Anthony Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlik, akşam küçük ölçekli bir bandonun sokaklarda gezmesiyle başladı.

    İspanya'da beş asırdır devam eden 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında, San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak 'arındırıldı'.

    Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği 'Las Luminarias' (Kandiller), başkent Madrid'in kuzeybatısındaki Avlia kentine bağlı San Bartolome de Pinares kasabasında yapıldı.

    Etiketler:
    At, İspanya
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