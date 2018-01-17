Beş asırlık gelenek: Atlar ve ateş

Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği 'Las Luminarias' (Kandiller), başkent Madrid'in kuzeybatısındaki Avlia kentine bağlı San Bartolome de Pinares kasabasında yapıldı.
İspanya'da beş asırdır devam eden 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında, San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak 'arındırıldı'.
Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği 'Las Luminarias' (Kandiller), başkent Madrid'in kuzeybatısındaki Avlia kentine bağlı San Bartolome de Pinares kasabasında yapıldı.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı patlamaya başladı. Yakınlarında yaşanan sakinler tahliye edilirken turistler için de uyarılarda bulunuldu.
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