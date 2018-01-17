Beş asırlık gelenek: Atlar ve ateş

Uluslararası Rus Akrobasi ustaları ve harika ‘Maugli Çocuk Grubu’ sömestr tatilinde İstanbullular ile buluşacak. Uluslararası Rus Akrobasi Grubu unutulmaz bir gösteri ile ilk kez 25-28 Ocak tarihleri arasında TİM Show Center’da olacak. Gösteride ‘kemiği olmayan insanlar’ olarak anılan Avatar Kızlar da yer alacak.