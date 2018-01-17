Güzelliğiyle göz kamaştıran Moskova Metrosu

Sadece etkili bir toplu taşıma aracı değil, ayrıca Sovyet mimarisinin eşsiz bir örneği olan Moskova Metrosu'nun bazı istasyonlarının fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
1931’de inşası başlatılan Moskova Metrosu, günümüzde büyüklük bakımından New York, Paris veya Londra metroları ile karşılaştırılsa da iç mimari ve dekorasyon bakımından dünyanın en güzel metrosu olduğu herkes tarafından kabul ediliyor.
Sadece etkili bir toplu taşıma aracı değil, ayrıca Sovyet mimarisinin eşsiz bir örneği olan Moskova Metrosu'nun bazı istasyonlarının fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
Bir süredir halkı tedirgin eden Filipinler'in en büyük yanardağı Mayon patladı.
İspanya'da beş asırdır devam eden 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında, San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak 'arındırıldı'.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı patlamaya başladı. Yakınlarında yaşanan sakinler tahliye edilirken turistler için de uyarılarda bulunuldu.
1955'de başlayıp 1973'te son bulan Kuzey Vietnam, Güney Vietnam ve ABD arasında yaşanan Vietnam Savaşı, 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük ve kanlı askeri çatışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
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