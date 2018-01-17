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    Sert ayazlara rağmen hayatına devam eden Yakutistan'dan kareler

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    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    • Yakutistan'da eşsiz ayaz
    © Sputnik/ Bolot Botchkarev
    Otobüs bekleyen bir kız.

    Dünya'nın en soğuk yerlerden biri olarak bilinen Yakutistan'da aşırı soğuk hava hayatın devam etmesine engel olmuyor. Kimi zaman eksi 62 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yabancı turistleri bile korkutmadı.

    Sputnik, Yakutistan'ın başkenti Yakutsk ve Oymyakon kasabasında çekilen ve 'soğukluk' kavramını yeni seviyeye taşıyan kareleri galerisinde derledi.

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    Etiketler:
    soğuk hava, Oymyakon, Yakutsk, Yakutistan
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