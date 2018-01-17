Sert ayazlara rağmen hayatına devam eden Yakutistan'dan kareler

Sputnik, Yakutistan'ın başkenti Yakutsk ve Oymyakon kasabasında çekilen ve 'soğukluk' kavramını yeni seviyeye taşıyan kareleri galerisinde derledi.
Dünya'nın en soğuk yerlerden biri olarak bilinen Yakutistan'da aşırı soğuk hava hayatın devam etmesine engel olmuyor. Kimi zaman eksi 62 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yabancı turistleri bile korkutmadı.
Sputnik, Yakutistan'ın başkenti Yakutsk ve Oymyakon kasabasında çekilen ve 'soğukluk' kavramını yeni seviyeye taşıyan kareleri galerisinde derledi.
1931’de inşası başlatılan Moskova Metrosu, günümüzde büyüklük bakımından New York, Paris veya Londra metroları ile karşılaştırılsa da iç mimari ve dekorasyon bakımından dünyanın en güzel metrosu olduğu herkes tarafından kabul ediliyor.
Bir süredir halkı tedirgin eden Filipinler'in en büyük yanardağı Mayon patladı.
İspanya'da beş asırdır devam eden 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında, San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak 'arındırıldı'.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı patlamaya başladı. Yakınlarında yaşanan sakinler tahliye edilirken turistler için de uyarılarda bulunuldu.
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