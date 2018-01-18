Kuşatma altındaki Leningrad'dan arşiv kareleri

Alman ablukası Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürdü. Abluka altında geçen 29 ay, şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik zamandı. Tarihe '900 Gün' olarak geçen bu süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyon kimi hesaplamalara göre ise iki milyonu, bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.

Sputnik, modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından olan Leningrad kuşatmasının korkunç günlerinden kalan arşiv karelerini derledi.