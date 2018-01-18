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    Kuşatma altındaki Leningrad'dan arşiv kareleri

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    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    • Leningrad kuşatması
    © Sputnik/ Boris Kudoyarov
    Kuşatma sırasında bombardımandan sonra sığınaktan çıkan Leningrad sakinleri.

    Sovyet kuvvetleri bundan 75 yıl önce, 18 Ocak 1943 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle St. Petersburg'a dar bir kara koridoru açarak 900 gün süren Alman kuşatmasını delmeyi başardı.

    Alman ablukası Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürdü. Abluka altında geçen 29 ay, şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik zamandı. Tarihe '900 Gün' olarak geçen bu süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyon kimi hesaplamalara göre ise iki milyonu, bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.

    Sputnik, modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından olan Leningrad kuşatmasının korkunç günlerinden kalan arşiv karelerini derledi.

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    Etiketler:
    2. Dünya Savaşı, Leningrad Kuşatması, Rusya, Leningrad, SSCB, St. Petersburg
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