Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlanıyor

Rusya'nın yanı sıra Belarus ve Kırgızistan'da bugün, Sovyetler Birliği Ordusunun (Kızıl Ordu) 1918'de askere alımı ilk kez başlatması nedeniyle 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor. 'Erkekler Günü' olarak da anılan etkinlikler kapsamında kadınlar sevgililerine, erkek arkadaşlarına, eşlerine ve meslektaşlarına hediyeler veriyor.

Rusya'da 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi'nin ardından 28 Ocak 1918'de Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom) Kızıl Ordu'nun kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı. 22 Şubat'ta Sovnarkom'un ülkenin tehlikede olduğunu duyurmasının ardından, 23 Şubat'ta da Moskova, St. Petersburg ve birçok kentten gönüllüler asker olarak Kızıl Ordu'ya girdi. Bayram ilk kez 1922'de Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma'nın ilk oluşumunun 4. yıldönümü olması vesilesiyle kutlandı. Ülkede devrim karşıtı Beyaz Ordu ile gerçekleşen iç savaşı Kızıl Ordu kazanmış ve Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeği haline gelmişti.

Vatan Savunucuları Günü'nde başta başkent Moskova olmak üzere tüm ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Moskova’nın farklı bölgelerinde anma törenleri, ücretsiz sergi ve sinema gösterimleri, konserler ve spor müsabakaları gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan akşam saatlerinde Moskova'nın yanı sıra Volgograd, Kerç, Murmansk, Novorosisyk, St. Petersburg, Sivastopol, Simolensk, Tula ve askeri birimlerde havai fişek gösterisi yapılacak.