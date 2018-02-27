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    Mike Tyson: Ruslar nazik insanlar

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    • Boxer Mike Tyson during an open boxing master class at the DIVS palace of team sports, Ekaterinburg
    • Boxer Mike Tyson during an open boxing master class at the DIVS palace of team sports, Ekaterinburg
    • Boxer Mike Tyson during a visit to the RMK martial arts academy under construction in Ekaterinburg
    • Boxers Mike Tyson, left, and Kostya Tszyu during an open boxing masterclass at the DIVS palace of team sports, Ekaterinburg
    © Sputnik/ Pavel Lisitsyn
    Rusya Kafes Dövüşü Şampiyonası çerçevesinde gittiği Uralets Spor Kompleksi’nde gazetecilere konuşan Tyson “ABD’de Ruslar duyarlılıklarıyla bilinmiyor. Rusya’nın dört bir yanına gittim ve insanların çok duyarlı ve nazik olduğunu gördüm. Ancak Amerikalıların çoğu bunu fark etmiş değil” dedi.

    ABD’li ünlü boksör Mike Tyson, Rusya’nın Yekaterinburg kentini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir karma dövüş maçı izleyen ve bir dövüş akademisine giden Tyson, Rusya halkı için ‘duyarlı ve nazik’ ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kosya Tszyu, Mike Tyson, Yekaterinburg, Rusya
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