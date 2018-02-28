2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalanlar açıklandı

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.

Bu yıl belirlenen yeni hibe programı ile Sony, 2018 Profesyonel kategorilerindeki ödül sahipleri arasından seçilen fotoğrafçılara tercih ettikleri fotoğraf projelerinde kullanmaları için her biri 7 bin ABD Doları tutarında çok sayıda hibe sağlayacak. Ayrıca, Öğrenci Odağı kategorisinde finale kalan fotoğrafçıların her birine de Sony ve Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından belirlenen yeni bir fotoğraf görevinde birlikte çalışmaları için 3.500 ABD Doları hibe sağlanacak.

Sputnik, Sony'nin dünya çapındaki fotoğraf yarışmasında finale kalan en dikkat çekici fotoğrafları derledi.