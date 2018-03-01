İstanbul, güne karla uyandı

Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oldu.
İstanbul genelinde beklenen kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oldu.
Muğla Bodrum'daki bir turistlik tesise 6 yıl önce getirilen Bihter ve Behlül isimli deve kuşları, bölgede yaşayan insanların sevgilisi oldu.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Beyediyesi ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içerisinde 18 manolya ağacı yerleştirildi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminde, uzaydan gelen Pertev'in pili bittiğinde imdadına patatesin yetiştiğini belirterek, Yılmaz'ın milyonlara, patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu duyurduğunu söyledi.
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