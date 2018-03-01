Bodrum sokaklarında iki deve kuşu: Bihter ve Behlül

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.