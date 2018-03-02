Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4'ü, 15 yavru doğurdu.