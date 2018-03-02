Hindistan’da ‘renklerin festivali’ heyecanı

Katılımcılarının birbirlerine ve çevreye rengarenk boyalar savurdukları Holi Festivali’nden renkli görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Hindistan'da 'renklerin festivali' olarak bilenen Holi Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hem baharın gelişini kutlamak hem de ruhunu arındırıp huzur bulmak için her yıl yapılan festival, bu kez Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.
Katılımcılarının birbirlerine ve çevreye rengarenk boyalar savurdukları Holi Festivali’nden renkli görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4'ü, 15 yavru doğurdu.
Doğan Haber Ajansı (DHA) Afrin'e yönelik harekat kapsamında Raco bölgesine opersayon başlatıldığını duyurdu.
Birçok ülkede 17 Şubat’ta kutlansa da Rusya’da Kediler Günü 1 Mart’ta kutlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)