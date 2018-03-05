Türk eskriminde tarihi zafer: Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonu oldu

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra 2., kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.
Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra 2., kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiği duyuruldu.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.
Hindistan'da 'renklerin festivali' olarak bilenen Holi Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hem baharın gelişini kutlamak hem de ruhunu arındırıp huzur bulmak için her yıl yapılan festival, bu kez Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4'ü, 15 yavru doğurdu.
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