Keşfedilmeyi bekleyen tarih: Hisarkaya

Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı olan Hisarkaya Köyü (Kelapozreş) tarihi ve doğasıyla göz dolduruyor. Şu ana kadar herhangi bir araştırmaya konu olmayan tarihi köyün Roma döneminden kaldığı belirtiliyor.
Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiği duyuruldu.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.
Hindistan'da 'renklerin festivali' olarak bilenen Holi Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hem baharın gelişini kutlamak hem de ruhunu arındırıp huzur bulmak için her yıl yapılan festival, bu kez Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.
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