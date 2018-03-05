Rus ordusunun en güzel kadın askerlerinin seçildiği ‘Apoletli Güzellik’ Yarışması’ndan renkli kareler

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bu yıl 5. kez ‘Apoletli Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bölgenin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerini hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yetenekleriyle etkilemeye çalıştı.