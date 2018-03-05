Rus ordusunun en güzel kadın askerlerinin seçildiği ‘Apoletli Güzellik’ Yarışması’ndan renkli kareler

Yarışmanın finaline çıkan ve rütbeleri erle yüzbaşı arasında değişen 9 güzelden Krasnodar Askeri Havacılık Okulu öğencisi Alla Şamkova kraliçelik tacına layık görüldü. Yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bu yıl 5. kez ‘Apoletli Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bölgenin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerini hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yetenekleriyle etkilemeye çalıştı.
Yarışmanın finaline çıkan ve rütbeleri erle yüzbaşı arasında değişen 9 güzelden Krasnodar Askeri Havacılık Okulu öğencisi Alla Şamkova kraliçelik tacına layık görüldü. Yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Mart’ta başkent Moskova'daki Lujniki stadyumunda 130 bin destekçisi ile bir araya geldi. Rus lider, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerine 2 hafta kala, ilk ve son mitingini düzenledi.
Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı olan Hisarkaya Köyü (Kelapozreş) tarihi ve doğasıyla göz dolduruyor. Şu ana kadar herhangi bir araştırmaya konu olmayan tarihi köyün Roma döneminden kaldığı belirtiliyor.
Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiği duyuruldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)