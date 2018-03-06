Suudi Arabistan tarihinde bir ilk: Prens Selman, Kıpti Kilisesi'ni ziyaret etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire'deki Mısır Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü.
Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesi'ni ziyaret etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire'deki Mısır Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iktidara geldiği 2011'den beri kendisini ilk kez ziyaret eden Seul'den gelen heyete Güney Kore ile 'ulusal birleşmenin yeni tarihini yazmayı umduğunu' söyledi.
Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bu yıl 5. kez ‘Apoletli Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bölgenin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerini hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yetenekleriyle etkilemeye çalıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Mart’ta başkent Moskova'daki Lujniki stadyumunda 130 bin destekçisi ile bir araya geldi. Rus lider, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerine 2 hafta kala, ilk ve son mitingini düzenledi.
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