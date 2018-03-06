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    Kuzey Kore lideri Kim, Güney ile 'yeni bir tarih yazmak' istiyor

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    • Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.
    • Heyet, Kim Jong-un'un yanı sıra eşi Ri Sol-ju ve Kim'in PyongChang Kış Olimpiyatları'nın açılışına gönderdiği heyette de yer almış olan kız kardeşi ve yakın danışmanı Kim Yo-jong ile birlikte akşam yemeğine katıldı. Kuzey Kore İşçi Partisi'nin merkezinde yapılan akşam yemeği yaklaşık 4 saat sürdü.
    • Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim'in heyeti 'sıcak bir şekilde' karşıladığını ve onlarla 'samimi görüşmeler' yaptığını vurgulayarak Kim, Kore Yarımadası'nda akutlaşmış askeri gerginliği hafifletme ve çok yönlü diyalog, temas, işbirliği ve mübadele konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulundu ifadelerini kullandı. Açıklamada Kim, Kuzey-Güney ilişkilerinde güçlü ilerleme kararlılığını, tutarlı ve ilkeli duruşumuzu ayrıca ulusumuzun ortak çabaları yoluyla ulusal birleşmenin yeni tarihini yazmayı yeniden açık bir şekilde anlattı dendi.
    • Heyet, Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in'in yeni görüşmeler için Kim'i Güney'e davet ettiği mektubu da Kuzey Kore liderine teslim etti. KCNA'dan yapılan açıklamada Kim'in mektup konusunda 'fikir teatisinde bulunduğu ve tatmin edici bir anlaşma yaptığı' belirtilerek bu konuda harekete geçilmesi talimatı verdiğini aktardı. Ancak talimatlar konusunda ayrıntı verilmedi. 1950-1953 savaşı sonrası barış anlaşması imzalamadıkları için hala teknik olarak savaşta sayılan Kuzey ve Güney Kore'nin liderleri 70 yılda sadece 2 kez bir araya gelmişti.
    • Güney Kore görüşme hakkında yaptığı kısa açıklamada 'tarafların gelecekte yine görüşme konusunda tatmin edici bir anlaşmaya vardığını' belirtti. Güney Koreli heyetin bu hafta ABD'ye giderek Kim ile yapılan görüşmenin sonuçları konusunda ABD'li yetkililere bilgi vermesi bekleniyor. ABD, Kuzey- Güney Kore ilişkilerinin gelişmesi konusunda iyimser olduğunu belirtmiş ancak Pyongyang ile nükleer silah programını sonlandırmadan resmi olarak görüşmeyi kabul etmemişti.
    © REUTERS/
    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iktidara geldiği 2011'den beri kendisini ilk kez ziyaret eden Güney Koreli heyete 'ulusal birleşmenin yeni tarihini yazmayı umduğunu' söyledi.

    Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS/ Jung Yeon-je
    Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk daha
    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

    Heyet, Kim Jong-un'un yanı sıra eşi Ri Sol-ju ve Kim'in PyongChang Kış Olimpiyatları'nın açılışına gönderdiği heyette de yer almış olan kız kardeşi ve yakın danışmanı Kim Yo-jong ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

    Kuzey Kore İşçi Partisi'nin merkezinde yapılan akşam yemeği yaklaşık 4 saat sürdü.

    'KİM, KUZEY-GÜNEY İLİŞKİLERİNDE GÜÇLÜ İLERLEME KARARLILIĞINI AÇIK ŞEKİLDE ANLATTI'

    Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim'in heyeti 'sıcak bir şekilde' karşıladığını ve onlarla 'samimi görüşmeler' yaptığını vurgulayarak "Kim, Kore Yarımadası'nda akutlaşmış askeri gerginliği hafifletme ve çok yönlü diyalog, temas, işbirliği ve mübadele konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı. Açıklamada "Kim, Kuzey-Güney ilişkilerinde güçlü ilerleme kararlılığını, tutarlı ve ilkeli duruşumuzu ayrıca ulusumuzun ortak çabaları yoluyla ulusal birleşmenin yeni tarihini yazmayı yeniden açık bir şekilde anlattı" dendi.

    GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON'UN MEKTUBUNU KİM'E TESLİM ETTİLER

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Güney Kore yarın Kuzey'e üst düzey heyetini gönderiyor
    Heyet, Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in'in yeni görüşmeler için Kim'i Güney'e davet ettiği mektubu da Kuzey Kore liderine teslim etti.

    KCNA'dan yapılan açıklamada Kim'in mektup konusunda 'fikir teatisinde bulunduğu ve tatmin edici bir anlaşma yaptığı' belirtilerek bu konuda harekete geçilmesi talimatı verdiğini aktardı. Ancak talimatlar konusunda ayrıntı verilmedi.

    1950-1953 savaşı sonrası barış anlaşması imzalamadıkları için hala teknik olarak savaşta sayılan Kuzey ve Güney Kore'nin liderleri 70 yılda sadece 2 kez bir araya gelmişti.

    Güney Kore görüşme hakkında yaptığı kısa açıklamada 'tarafların gelecekte yine görüşme konusunda tatmin edici bir anlaşmaya vardığını' belirtti.

    Güney Koreli heyetin bu hafta ABD'ye giderek Kim ile yapılan görüşmenin sonuçları konusunda ABD'li yetkililere bilgi vermesi bekleniyor.

    ABD, Kuzey- Güney Kore ilişkilerinin gelişmesi konusunda iyimser olduğunu belirtmiş ancak Pyongyang ile nükleer silah programını sonlandırmadan resmi olarak görüşmeyi kabul etmemişti.

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    Etiketler:
    Görüşme, Chung Eui-yong, Moon Jae-in, Kim Yo-jong, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.
    Kuzey Kore lideri Kim, Güney ile 'yeni bir tarih yazmak' istiyor
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