Akınsoft'un 'insansı' robotları kışla nöbetine talip

Konya'da, Akınsoft firmasınca kurulan 'AkınRobotics' fabrikasında üretilen 'insansı' robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın projesine talip oldu.
Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, "Bugüne kadar 30'a yakın prototip ürettik. Akıncı serisi, yürüyen ve 5 duyuyla hareket edebilen insansı robotlar, hizmet sektöründe kullanılan Ada serisi, başlıca ürünlerimiz bunlar. Her türlü göreve hazırız. Savunma Sanayii Müsteşarlığından gelecek her türlü projede kısa sürede hizmet verebileceğimizi söyleyebilirim" dedi.
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