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    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı

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    Tüm haberler
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    • Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
    Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.

    Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.

     

     

    Etiketler:
    Akkuyu, Akkuyu Nükleer Santrali, nükleer, Akkuyu NGS, V. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, Sputnik, Rosatom, Akkuyu, Türkiye, Rusya
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    • Akınsoft, 'insansı' robotlar
      Son güncelleme: 09:36 07.03.2018
      09:36 07.03.2018

      Akınsoft'un 'insansı' robotları kışla nöbetine talip

      Konya'da, Akınsoft adlı yazılım firmasınca kurulan fabrikada üretilen insansı robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 'robot asker' projesinde 'görev almayı' bekliyor.

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    • MİT'ten kuruluş yıl dönümüne özel sergi
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      03:06 07.03.2018

      MİT'ten kuruluş yıl dönümüne özel sergi

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    • 2018 Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday Vladimir Jirinovski
      Son güncelleme: 15:52 06.03.2018
      15:52 06.03.2018

      Rusya Devlet Başkanlığı adayı Rusya’nın ‘Trump’ı Vladimir Jirinovski

      Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, radikal söylemleriyle biliniyor. Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında ABD Başkanı Donald Trump’ın sert vaatlerini geride bırakacak vaatlerde bulundu.

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    • 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasında Rusya'yı temsil eden güzeller
      Son güncelleme: 14:28 06.03.2018
      14:28 06.03.2018

      'Yeryüzü Güzeli' Yarışması’nda Rusya'yı temsil eden güzeller

      2018 yılının sonbaharında Filipinler’de düzenlenecek Miss Earth 2018 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finalinde Rusya’yı temsil edecek güzelin ismi belli oldu. Nijniy Novgorod Güzeli unvanına sahip olan 23 yaşındaki Darya Kartaşova, 80’den fazla ülkeden yarışmaya katılacak adaylarla birlikte 2018 Yeryüzü Güzeli unvanı için yarışacak.

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