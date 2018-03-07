Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
Konya'da, Akınsoft adlı yazılım firmasınca kurulan fabrikada üretilen insansı robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 'robot asker' projesinde 'görev almayı' bekliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 90. yıl dönümüne özel, değişik dönemlerine ait bazı döküman ve ekipmanların yer aldığı sergi Ankara'da 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, radikal söylemleriyle biliniyor. Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında ABD Başkanı Donald Trump’ın sert vaatlerini geride bırakacak vaatlerde bulundu.
2018 yılının sonbaharında Filipinler’de düzenlenecek Miss Earth 2018 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finalinde Rusya’yı temsil edecek güzelin ismi belli oldu. Nijniy Novgorod Güzeli unvanına sahip olan 23 yaşındaki Darya Kartaşova, 80’den fazla ülkeden yarışmaya katılacak adaylarla birlikte 2018 Yeryüzü Güzeli unvanı için yarışacak.
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