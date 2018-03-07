Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı

2018 yılının sonbaharında Filipinler’de düzenlenecek Miss Earth 2018 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finalinde Rusya’yı temsil edecek güzelin ismi belli oldu. Nijniy Novgorod Güzeli unvanına sahip olan 23 yaşındaki Darya Kartaşova, 80’den fazla ülkeden yarışmaya katılacak adaylarla birlikte 2018 Yeryüzü Güzeli unvanı için yarışacak.