Batı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar

Sputnik, güzelliği ve başarılarıyla Batı'da adından söz ettiren Arap asıllı ünlülerin fotoğraflarını derledi.
Batı dünyasında popülerlik kazanan, izleyiciler ve dinleyicilerin kalbini fetheden ünlüler arasında çok sayıda Arap kökenli kadın yer alıyor.
Sputnik, güzelliği ve başarılarıyla Batı'da adından söz ettiren Arap asıllı ünlülerin fotoğraflarını derledi.
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda denizanası da geldi.
Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan 36 yaşındaki TV sunucusu Kseniya Sobçak, seçim kampanyası için hazırladığı videoda 'herkese karşı aday' olduğunu belirtti. Sobçak, eğlence programları sunuculuğundan tarz sahibi bir kadına ve 2018 başkanlık seçimlerine adaylığını koyma kararı alan muhalif bir gazeteciye dönüştü.
Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da her yıl Mart ayının başında Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kartal Festivali, Moğolistan’da kaçırılmayacak etkinliklerden biri.
Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)