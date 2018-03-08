Batı'da adından söz ettiren Arap kökenli ünlü kadınlar

Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Meksikalı sinema sanatçısı Salma Hayek. 1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedilen Hayek, Antonio Banderas’ın başrolde olduğu 'Desperado' filminde oynadı. 1995 yılında vizyona giren ve büyük bir başarı yakalayan Desperado ile güzel oyuncu Hollywood'a ilk adımını atmış oldu.