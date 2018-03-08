Tarihi cami 1 haftadır su altında: Bahçesini denizanaları bastı

Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak suya girsek abdestimiz bozulacak. Su pis ve deniz suyu. Ne belediye, ne anıtlar kurulu ne de vakıflar hiçbir ilgilenen yok, yazık günah, halimiz ortada" diye konuştu.