Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları sergilendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele eden kadınların fotoğraflarından oluşan çarpıcı bir arşiv ortaya çıkardı.
Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Fuaye Alanı'nda, söz konusu fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi. Sergide, Milli Mücadele döneminde kahramanlıklarıyla kendini gösteren Türk kadınlarının zorlu şartlar altında neler başardıkları fotoğraf karelerine yansıdı.
Dijital rötuşlarla daha belirgin hale getirilen fotoğrafların sergisi, 10 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.
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