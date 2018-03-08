Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları sergilendi

Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan 36 yaşındaki TV sunucusu Kseniya Sobçak, seçim kampanyası için hazırladığı videoda 'herkese karşı aday' olduğunu belirtti. Sobçak, eğlence programları sunuculuğundan tarz sahibi bir kadına ve 2018 başkanlık seçimlerine adaylığını koyma kararı alan muhalif bir gazeteciye dönüştü.