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    Taksicilerin Uber eylemine CHP'den destek

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    • Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    • Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    • Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    • Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    • Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    • Taksicilerden Uber eylemi
    © Fotoğraf: DHA
    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi.

    Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tepki için bir araya geldi.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın çağrısı üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksicilere, ticari taksi rengini andıran sarı şapkalar dağıtıldı. Türk bayrağı ile 'hırsız Uber' ve 'küresel hırsıza hayır' yazılı dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

    'UBER ARACIDIR' DİYE PET ŞİŞE ATTILAR

    Taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Bazı taksiciler ise Uber aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı. 

    'ÜLKE MENFAATİNİ GÖZETİYORUZ'

    Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

    Aksu, "Taksi esnafının yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. Uber'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafının değil, ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır" dedi.

    Aksu, "Farklı bir alanda faaliyette bulunmak üzere başvuru yaparak, D2 yetki belgesi ile yetkilendirilmişken, yasaların ardından dolanmak suretiyle taksi taşımacılığı yapmanın korsan taşımacılıktan hiçbir farkı yoktur. Ticari taksiler sınırlı adettedir. Ticari taksi plakası taşımayan araçlarla taksi taşımacılığı yapmak korsan taşımacılıktır" ifadesini kullandı. 

    'SAĞI SOLU YAKMAK İSTEMİYORUZ, MECLİS ÇALIŞMAZSA…'

    10 Mayıs’ta İstanbul Taksiciler Odası’nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, “Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir” diye konuştu.

    'YANLI HABERLER SÜRERSE TAKSİCİLER GEREĞİNİ YAPAR'

    Medyanın yanlı haber yaptığını iddia eden Aksu, "Yanlı haberler sürerse taksiciler gereğini yapar" dedi.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı.

    Davanın bugünkü duruşmasında söz alan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin değiştiğini belirterek, Uber ile ilgili tedbir alınmasını ve uygulamaya erişimin engellenmesini talep etti.

    Bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı, 4 Haziran'a erteledi.

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    Etiketler:
    Uber, CHP, Gürsel Tekin, Türkiye
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