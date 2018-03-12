2018 Endonezya Güzeli Yarışması’ndan renkli kareler

Renkli görüntülere sahne olan yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
9 Mart’ta Endonezya’nın Jakarta kentinde 2018 Endonezya Güzeli yarışmasının finali düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 30’dan fazla güzelin katıldığı yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların hem güzellik ve zarafetini hem de sanat alanındaki yeteneklerini değerlendirdi.
Renkli görüntülere sahne olan yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde vatandaşlar, telefon çekmeyen köylerine baz istasyonunun kurulmasını halay çekerek kutladı.
Liberal Yabloko (Elma) Partisi lideri 65 yaşındaki Grigoriy Yavlinskiy, Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine dördüncü kez adaylığını koydu.
Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tepki için bir araya geldi.
Japonya'da, 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide yaşamını yitiren 18 binden fazla kişiyi anmak için tören düzenlendi.
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