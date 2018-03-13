Elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren üniversitelilere baskın: 'Satmıyoruz, içiyoruz'

Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elbise dolabını içinde kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.
Konya'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 4 üniversiteli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dolabında uyuşturucu yetiştirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan öğrencilerin ürettikleri uyuşturucuyu satmadıklarını, bireysel olarak tükettiklerini iddia ettiği öğrenildi.
Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elbise dolabını içinde kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.
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