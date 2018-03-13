Elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren üniversitelilere baskın: 'Satmıyoruz, içiyoruz'

9 Mart’ta Endonezya’nın Jakarta kentinde 2018 Endonezya Güzeli yarışmasının finali düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 30’dan fazla güzelin katıldığı yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların hem güzellik ve zarafetini hem de sanat alanındaki yeteneklerini değerlendirdi.