Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti

Fizik dünyasının ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, hayata gözlerini yumdu. Evrenin sırlarını çözmeye çalıştığı çalışmalarıyla tanınan Hawking, Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyordu.

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hawking, geçen yıl BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti.

Ünlü İngiliz kuramcı, uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.