Karadeniz sahil yolu çöplüğe döndü

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan çöpler, Karadeniz sahil yolu kenarında biriktirilmesi ortaya vahim görüntüler çıkardı. Örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü kokular yayılıyor.

Hopa ve Arhavi ilçelerinde 3 yıl önce meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgede adeta çöp dağı oluştu. Hopa ilçesi Çamlıkköy ve Fener mevkisi arasındaki dağın arka yamacında oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi'nin çöpleri yıllarca döküldü. Bölgede yaşanan sel sonrası taşan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz sahil yolu adeta çöp dağına döndü.